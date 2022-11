Ucraina: a Potenza un sit in del "Movimento per la pace"

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - Per chiedere la pace in Ucraina e politiche per la pace e il disarmo da parte di ogni nazione, il Pci ha organizzato oggi, a Potenza, un sit-in a cui hanno aderito altre organizzazioni di sinistra e pacifiste. La manifestazione, disturbata dal maltempo, si è svolta in una piazza vicina ad alcuni istituti scolastici: gli organizzatori hanno esposto cartelli per chiedere la pace.

"Pensiamo che in uno scenario caratterizzato da violenze, ingiustizie e discriminazioni - ha spiegato Giuseppe Amodeo, responsabile regionale del Partito Comunista - la pace non potrà mai esserci. Un cambiamento potrà accadere solo se ciascuno di noi mette in atto comportamenti quotidiani responsabili, adatti a costruirla con l'azione". (ANSA).