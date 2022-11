Cinema: le "Visioni verticali" in Festival a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 12 NOV - Sarà incentrata su ambiente e territori la quarta edizione di "Visioni Verticali - Festival del Cinema di Potenza", che è stata presentata stamani nel capoluogo al Piccolo Teatro Principe di Piemonte, la location dove si svolgerà dal 16 al 19 novembre.

Ideata dall'associazione Polimeri, la manifestazione è stata organizzata con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo e ha previsto numerosi appuntamenti ed ospiti tra i quali Rocco Papaleo, che terrà una masterclass di recitazione, e un talk con Luca Curto e Lucia Varasano, e nel giorno di apertura Marcello Foti e Giancarlo Giannini presenteranno il festival e l'Accademia Cesam (Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee).

Previsti, oltre a performance teatrali e musicali, altri incontri con Nicola Guaglianone per la sceneggiatura (17 novembre) e Luca Ribuoli per la regia (18 novembre). Per i talk i protagonisti saranno Enrico Masi e Alessandra Lancellotti e Nicola Ragone, regista del videomapping "La figlia di Vlad" ambientato in una Potenza del 2103, mentre Gabriel Montesi presenterà il film "Siccità" di Paolo Virzì (il 18 novembre).

A "Visioni verticali", ideatore del Festival in cui è previsto anche un omaggio a Pierpaolo Pasolini, sono arrivati da tutto il mondo 1.900 cortometraggi con il tema dell'ambiente, osservato attraverso la macchina da presa di registi nazionali ed internazionali che "intendono sensibilizzare alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico, archeologico, monumentale". Il migliore sarà premiato nella serata finale del 19 nella quale sarà assegnato all'attore Giancarlo Giannini il Premio dedicato a Lina Wertmüller, originaria della provincia di Potenza. (ANSA).