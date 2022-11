A Matera il sindaco ordina lo sgombero di due palazzine

(ANSA) - MATERA, 04 NOV - A scopo precauzionale, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha firmato un'ordinanza di sgombero di due palazzine, in via Don Luigi Sturzo, dove sono state riscontrate "criticità strutturali". L'ordinanza, "con immediata esecuzione", riguarda 12 famiglie per un totale di circa 30 persone, per le quali il Comune ha "individuato le soluzioni di alloggio". (ANSA).