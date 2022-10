Covid: in Basilicata 188 positivi e un decesso

(ANSA) - POTENZA, 15 OTT - Sono 188 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 731 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche un decesso, di una donna di 76 anni, morta nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, e 159 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 35 persone (come), nessuna delle quali in terapia intensiva. E sono state 1.391 le vaccinazioni anti covid-19 eseguite in Basilicata nella settimana dall'8 ottobre a ieri, 14 ottobre (la settimana precedente erano state 1.014) (ANSA).