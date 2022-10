Provincia di Potenza: Giordano, "lavorerò per renderla virtuosa"

(ANSA) - POTENZA, 05 OTT - Ha prestato giuramento e si è ufficialmente insediato stamani a Potenza il nuovo presidente della Provincia, Christian Giordano, candidato di Pd e M5s ed eletto lo scorso 10 settembre.

"Lavorerò per rendere la Provincia di Potenza una provincia virtuosa - ha detto nel discorso di insediamento Giordano, che è sindaco di Vietri di Potenza - partendo dall'ascolto delle amministrazioni comunali, vere sentinelle del territorio.

Condivisione, sicurezza, sostenibilità, efficienza, efficacia - ha aggiunto - sono le parole chiave che caratterizzeranno le azioni che metteremo in campo per costruire la 'nostra provincia' del futuro". (ANSA).