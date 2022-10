Covid: in Basilicata 139 nuovi positivi ma nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 03 OTT - Sono 139 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall'esame di 539 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, che non ha registrato altre vittime del covid-19.

Inoltre, negli ospedali, dove sono ricoverate 25 persone, non vi sono pazienti in terapia intensiva. Ieri sono guarite altre 39 persone: in isolamento domiciliare ve ne sono altre 4.660.

