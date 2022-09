Mafia: droga tra Basilicata e Puglia, 22 misure cautelari

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - Un'associazione finalizzata al traffico di droga tra il Vulture-Melfese, in Basilicata, e la provincia di Foggia, in Puglia, è stata sgominata da un'operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano.

In particolare, i militari dell'Arma stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare restrittiva a carico di 22 indagati, "gravemente indiziati - è specificato in un comunicato - di associazione finalizzata al traffico illecito, detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di armi automatiche clandestine". (ANSA).