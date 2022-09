Unitalsi: Rocco Palese nuovo presidente nazionale

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Rocco Palese è il nuovo presidente nazionale dell'Unitalsi. Ad eleggerlo i membri dell'assemblea nazionale riuniti oggi a Roma. Palese succede ad Antonio Diella in scadenza di mandato. A completare il quadro dirigenziale della presidenza nazionale, sono stati eletti i membri del nuovo consiglio direttivo: Enrico Broccanello, Cosimo Cilli, Sabatino Di Serafino, Roberto Maurizio, Maria Gisella Molina, Biancamaria Spada, Roberto Torelli.

"Con grande responsabilità e anche con tanta fiducia, - ha detto, Rocco Palese al momento della proclamazione - insieme ai presidenti dell'Unitalsi di tutta Italia, oggi abbiamo la certezza che la nostra Associazione continuerà a svolgere il suo mandato nella Chiesa attraverso le sue attività che si concretizzano nei pellegrinaggi al servizio degli ammalati, delle persone fragili e dei più piccoli e nelle attività che l'Associazione svolge quotidianamente nei territori. Abbiamo la consapevolezza che soprattutto in questo periodo, abbiamo tutti bisogno di un rinnovato cammino di spiritualità che posso dare fiducia e aiutarci a superare gli ostacoli che quotidianamente ognuno di noi vive. Il nostro compito come unitalsiani è di far sentire a tutti coloro che si avvicinano alla nostra Associazione la bellezza del nostro essere volontari, della gioia del nostro servizio, del nostro saperci incontrare guardando gli uni il cuore degli altri. Un ringraziamento sentito va oggi al Consiglio direttivo uscente e al presidente Antonio Diella con il quale abbiamo in questi anni condiviso un cammino ricco di passione al servizio della nostra Associazione che continuerà nei prossimi anni".

Rocco Palese ha un lungo trascorso nell'associazionismo come volontario e responsabile a diversi livelli nella sua sottosezione di appartenenza e nella sezione Lucana dell'Unitalsi. (ANSA).