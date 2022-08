Matera 2019: sottoscritto un accordo tra Comune e Fondazione

(ANSA) - MATERA, 01 AGO - Comune di Matera e Fondazione ''Matera-Basilicata 2019'' hanno sottoscritto oggi un accordo di programma per l'avvio di una collaborazione, di durata biennale, su cultura ed eventi culturali comunali attraverso la messa a punto di un bando, della durata biennale. L'intesa - sottoscritta dal sindaco Domenico Bennardi e dal direttore generale della Fondazione, Giovanni Oliva, nell'ultimo giorno in cui ricopre questo incarico - prevede il pieno utilizzo delle esperienze maturate dalla Fondazione per l'anno di Matera capitale europea della cultura, anche con l'attività di formazione e assistenza nella presentazione di progetti come accaduto per i 30 progetti leader di quella esperienza. (ANSA).