Di Maio scrive all'Uruguay, fare luce su morte di Luca Ventre

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il ministro degli Esteri Luigi Luigi Di Maio ha indirizzato nei giorni scorsi una lettera al suo omologo uruguaiano, Francisco Bustillo Bonasso, in cui rinnova l'auspicio di un'efficace cooperazione tra la magistratura italiana e l'autorità giudiziaria dell'Uruguay per l'ulteriore approfondimento delle indagini sul caso del connazionale Luca Ventre, deceduto il primo gennaio scorso a Montevideo.

Nella lettera, secondo quanto si apprende, il ministro Di Maio ribadisce l'aspettativa che sia fatta piena luce sulle effettive circostanze in cui è avvenuto il decesso del connazionale e sulle eventuali responsabilità. A tal fine, ha chiesto che, nel dovuto rispetto dell'indipendenza delle rispettive autorità giudiziarie, si possa tenere pienamente conto delle risultanze dalle indagini prodotte grazie alla collaborazione tra inquirenti italiani e uruguaiani, affinché sia fatta giustizia sul caso. (ANSA).