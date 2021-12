Calcio: esonerato dal Potenza ad ottobre, Gallo si è dimesso

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - Esonerato nello scorso mese di ottobre dal Potenza calcio (serie C, girone C), l'allenatore Fabio Gallo si è dimesso. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società rossoblù, specificando che "il Potenza Calcio comunica di aver ricevuto e accettato, in data odierna, la richiesta di dimissioni da parte del tecnico Fabio Gallo al quale vanno i più sentiti auguri di una rosea carriera professionale".

Dopo l'esonero di Gallo, la panchina del Potenza - penultimo in classifica - è stata affidata a Bruno Trocini. (ANSA).