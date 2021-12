Green pass: a Potenza non escluse "misure più stringenti"

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - Se a Potenza, nei prossimi giorni, si verificheranno "situazioni particolari", non è da escludere che siano decise "misure più stringenti" nell'ambito dei controlli sull'uso del green pass che cominceranno il 6 dicembre: l'argomento è già stato affrontato dal prefetto, Michele Campanaro, con il sindaco del capoluogo, Mario Guarente, durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi.

In particolare - ha spiegato il prefetto - sarà valutata "l'opportunità di fare ricorso, con apposita ordinanza sindacale, a strumenti più stringenti, in particolare l'obbligo di mascherina all'aperto e il contingentamento o la chiusura di strade e piazze sovraffollate". (ANSA).