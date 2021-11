Ha 42,5 grammi di cocaina, arrestato a Matera

(ANSA) - MATERA, 26 NOV - Sorpreso a spacciare cocaina nei pressi di via Cappuccini, a Matera, un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia e poi posto ai domiciliari. In totale, l'uomo è stato trovato in possesso di 42,5 grammi di cocaina e di 1.250 euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio. La Polizia ha inoltre segnalato al prefetto per illecito amministrativo la persona a cui, in via Cappuccini, il 47enne ha ceduto la cocaina in cambio di 50 euro. (ANSA).