Comuni: Matera, il sindaco presenta la nuova giunta

Caratterizzata da cinque volti nuovi e quattro conferme, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5s), ha presentato stamani ai giornalisti la nuova giunta comunale, formata dopo una lunga verifica politica innescata da due dimissioni e un confronto "serrato" fra le forze politiche di maggioranza.

I nuovi assessori sono: Valeria Piscopiello (M5s, politiche sociali e scuola), Maria Pistone (misto-Campo democratico, attività produttive), Angelo Cotugno (misto-Campo democratico, innovazione e personale), Michelangelo Ferrara (Psi, mobilità e sicurezza) e Sante Lomurno (Psi, opere pubbliche e impianti sportivi). I quattro assessori confermati sono: Arcangelo Colella (M5s, bilancio), Tiziana D'Oppido (M5s, cultura e cinema), Rosa Nicoletti (M5s, vicesindaco con delega all'urbanistica) e Giuseppe Digilio (Verdi, ambiente, che prima aveva la delega alle attività produttive). Bennardi - che ha detto di voler tenere, "per ora", la delega al turismo - ha annunciato anche di aver affidato al presidente del consiglio comunale, Antonio Materdomini (M5s) la delega alle politiche sportive. "La nuova giunta - ha spiegato Bennardi, eletto un anno fa - è basata su un patto di priorità programmatica, in particolare su temi come il Pnrr, l'ambiente e il turismo.

Andremo avanti con un confronto continuo nella maggioranza".

