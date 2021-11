Green pass: manifestazioni vietate nel centro di Matera

(ANSA) - MATERA, 12 NOV - Il prefetto di Matera, Sante Copponi, ha disposto il divieto per le manifestazioni "per la durata dello stato di emergenza" coronavirus in tutto il centro storico e nei rioni Sassi.

In particolare, il divieto inibisce le manifestazioni in piazza Vittorio Veneto (dal Palazzo dell'Annunziata verso via del Corso), via del Corso, via Ridola fino al congiungimento con via Lucana (all'altezza della Provincia), piazza Duomo, via Duomo, via delle Beccherie, via La Vista, via Ascanio Persio, via Don Minzoni, via San Biagio e piazza San Giovanni Battista.

Sit-in saranno invece consentiti in piazza Vittorio Veneto davanti al Palazzo dell'Annunziata e in piazza San Francesco davanti alla Banca Bper. (ANSA).