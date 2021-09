Covid: in Basilicata 28 positivi su 898, ricoveri in calo

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - Ventotto degli 898 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate altre 36 guarigioni di persone residenti in Basilicata.

Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 43 (otto meno di ieri), tre delle quali (come ieri) in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1.203, dei quali 1.160 in isolamento domiciliare. In totale le vittime lucane della pandemia sono 588, i guariti 27.334.

Sempre ieri, in Basilicata, sono state effettuate 2.138 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid sono 418.385 (75,6 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 368.926 (66,7 per cento).

(ANSA).