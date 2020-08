Violenza donne: Bardi, Cotrab rimoduli scelta presidente

(ANSA) - POTENZA, 28 AGO - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha chiesto al Cotrab - il Consorzio trasporti aziende Basilicata - "nel suo interesse". di "rimodulare la scelta già fatta" del presidente, incarico affidato a Giulio Ferrara, che è però stato condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni di una dipendente dello stesso consorzio.

Bardi e la giunta regionale lucana hanno definito "del tutto evidente che motivi di opportunità avrebbero dovuto suggerire alle aziende private che formano il Consorzio Cotrab di evitare che un condannato in via definitiva per un reato grave contro la persona fosse eletto quale loro rappresentante". (ANSA).