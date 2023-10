Nei capoluoghi italiani solo 24 alberi ogni 100 abitanti

Se in Italia il patrimonio forestale e boschivo negli ultimi anni è cresciuto, arrivando a coprire il 36,7% del territorio nazionale ed estendendosi per più di 11 milioni di ettari, il verde nelle aree urbane non decolla. Nel 2022 nella Penisola su 105 capoluoghi monitorati da Legambiente, la media è di soli 24 alberi ogni 100 abitanti. Lo rivela il report Foreste 2023 di Legambiente, con un focus dedicate alle aree urbane.

Secondo lo studio, sono 43 le città con una dotazione superiore o uguale a 20 alberi/100 abitanti, 18 città con meno di 10 alberi/100 abitanti e 10 città con 5 o meno di 5 alberi/100 abitanti. Modena (117 alberi/100ab), Cremona (99 alberi/100 ab) e Trieste (96 alberi/100 ab) sono le città più attente e virtuose.

I numeri sugli alberi piantati sono ad oggi insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Ue sulla biodiversità, che propone di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030. Rispetto al verde pro-capite, Legambiente ha calcolato, su base dati Istat 2021, che su 105 capoluoghi esaminati, la media di verde pro capite in Italia si attesta intorno ai 53,7 metri quadrati.

