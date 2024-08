Allarme bomba, sgomberata sede Università dell'Aquila

Il personale dell'Università dell'Aquila, su indicazioni concordate con i referenti per la sicurezza e il direttore amministrativo, Pietro Di Benedetto, ha disposto l'evacuazione preventiva dell'edificio che ospita il Dipartimento di Scienze Umane in via Nizza, nell'area di San Basilio, in centro storico.

La procedura è scattata in automatico dopo che è stato rilevato un trolley incustodito dietro a una tenda parasole.

L'edificio è stato sgomberato poco dopo le 10 e forze dell'ordine ed esperti sono al lavoro per tutte le verifiche del caso. Nell'operazione è stata coinvolta anche una squadra di artificieri da Pescara. Il palazzo è semivuoto in queste settimane estive, anche se la biblioteca è ancora frequentata da studenti.



