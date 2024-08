Cessato allarme bomba all'Università dell'Aquila

E' rientrato dopo un'ora circa l'allarme bomba che, in via precauzionale, ha spinto questa mattina, intorno alle 10, il personale dell'Università dell'Aquila a disporre lo sgombero dell'edificio di via Nizza, sede del Dipartimento di Scienze umane.

Il trolley lasciato incustodito si è scoperto appartenere a una studentessa Erasmus. La ragazza lo aveva lasciato in fondo a un corridoio al piano terra, nei pressi dell'Ufficio prestiti della biblioteca d'Ateneo. Tanto è bastato per far scattare il protocollo di sicurezza.



