Rissa tra tifosi per partita calcio a 5 a Sulmona, Ps in campo(2

La società successivamente tramite il presidente, Roberto Cicerone, ha condannato l'episodio di violenza specificando che "non è stata una rissa tra tifosi, siamo stati letteralmente aggrediti come documentato dalla polizia". Secondo la ricostruzione dei fatti una ventina di supporter del club campano si sono scagliati contro gli avversari, alzando le mani. Pugni e calci che hanno costretto all'intervento delle forze dell'ordine.

E' stato confermato che dieci tifosi campani sono stati identificati dalla polizia e nelle prossime ore saranno denunciati per gli scontri avvenuti nel pomeriggio di oggi. Si trattava della gara di ritorno degli ottavi di finale, tra Sulmona Futsal e Terzigno, valevole per la seria A2 del calcio a 5. La gara è stata vinta dagli ovidiani per 10-3.



