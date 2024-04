Basket in carrozzina, Amicacci ospita le finali di EuroCup 1

La Federazione Internazionale IWBF Europe ha assegnato alla società Polisportiva Amicacci l'organizzazione delle finali di EuroCup 1, seconda competizione continentale per prestigio, da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2024. La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo parteciperà come società ospitante, insieme ad altre sette squadre provenienti dalle fasi di qualificazione alle coppe europee, che si contenderanno l'ambito trofeo sui parquet di Giulianova (Teramo) e Alba Adriatica (Teramo).

Sarà un grande spettacolo sportivo, una competizione di altissimo livello con atleti di primo piano in ogni squadra, protagonisti nelle proprie nazionali: tra questi spicca Patrick Anderson, canadese in forza al Bilbao, considerato uno dei più forti giocatori di sempre con tre ori paralimpici all'attivo.

L'evento verrà trasmesso in diretta streaming attraverso le piattaforme social di IWBF Europe, che contano milioni di appassionati.

IWBF Europe prevede la partecipazione, oltre della squadra ospitante, delle squadre classificate al terzo posto nella fase a gironi di Champions Cup (Köln 99ers, Econy Gran Canaria, Sitting Bulls Klosterneuburg), delle squadre al primo posto nella fase a gironi di EuroCup 1 (Rhinos Wiesbaden, Fenerbahçe), e delle terze classificate nei due raggruppamenti dei quarti di finale di Champions Cup (Santo Stefano e Bilbao).

Il formato prevede due raggruppamenti: le rispettive prime due classificate si incrociano nelle semifinali che decretano le finaliste per il titolo continentale. Nel gruppo A sono inserite Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, BSR Ace Gran Canaria ADM Econy (Spagna), Sitting Bulls Klosterneuburg (Austria) e Rhine River Rhinos Wiesbaden (Germania). Nel girone B ci sono RBC Köln 99ers (Germania), Santo Stefano Kos Group (Italia), Bidaideak Bilbao BSR (Spagna) e Fenerbahçe Göksel Çelik (Turchia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA