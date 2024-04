Pacentro, a settembre nella 'scuola dei sogni'

E' realtà la "scuola dei sogni" di Pacentro, com'è stata definita dai tecnici e dal sindaco, Guido Angelilli, che annuncia l'apertura per settembre 2024. La prima campanella del nuovo anno scolastico, per 42 alunni del piccolo centro peligno, suonerà nel nuovo plesso scolastico i cui lavori di realizzazione erano partiti nel 2020. La scuola potrà ospitare fino a 100 alunni. "Questa per noi è una sfida, nel senso che con i nuovi ambienti puntiamo ad alzare i numeri" afferma Angelilli.

Il nuovo plesso nasce in località Aia Mosca. L'importo complessivo dell'appalto è di un milione 700 mila euro, finanziato con fondi Cipe. La scuola di Pacentro è frutto di un lungo percorso di progettazione partecipata avviata nel 2015, sulla base dei fondi stanziati post sisma del piano denominato "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza".

A tutte le fasi di progettazione hanno contribuito in prima persona e in modo attivo 60 studenti della scuola, 20 docenti e personale scolastico e oltre 140 cittadini. Fin da subito, per i progettisti, è stato chiaro che la scuola veniva intesa come il luogo in cui gli adulti di domani sviluppano il loro modo di essere, di apprendere, di vivere, di socializzare, di conoscere: non solo, quindi, una struttura che ospita lezioni frontali, ma un vero e proprio ambiente di scambio. Il team dei progettisti ha pensato a una figura geometrica, il cerchio. L'idea di una piazza anche per incontri, con alberi e giardini. Al circondarlo, 8 aule come una serie di "bolle": 5 dedicate alla scuola primaria, 3 alla secondaria di primo grado.

"Siamo davvero soddisfatti del grande sforzo corale che consentirà ai nostri ragazzi di frequentare ambienti di apprendimento al passo con i tempi e che, ne siamo certi, faciliteranno i processi di apprendimento. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo importante passo per il nostro paese e siamo entusiasti di vedere come tutto ciò contribuirà all'esperienza educativa dei nostri studenti" conclude il sindaco Angelilli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA