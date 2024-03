Tagliacozzo, soddisfazione per stagione di prosa al Teatro Talia

Dieci spettacoli, quasi tutti con il sold out in sala e con il pubblico delle grandi occasioni. Si chiude con un bilancio positivo la stagione di prosa del teatro Talia di Tagliacozzo, struttura da duecento posti con 70 abbonamenti sottoscritti quest'anno. Non solo prosa, ma anche show musicali e proiezioni cinematografiche, queste ultime possibili grazie all'amministrazione comunale che, appoggiando l'idea di Meta Aps, associazione presieduta da Patrizio Maria D'Artista, ha deciso di intervenire economicamente acquistando il materiale necessario per trasformare il teatro in una sala cinematografica.

Sul palco sono andati in scena artisti del calibro di Gabriele Lavia, Lucrezia Lante della Rovere, Daniele Pecci, Lello Arena, Francesco Paolantoni, Enzo Decaro, Leo Gullotta, Giulia Michelini, nonché produzioni dal linguaggio contemporaneo quali "Edith Piaf - L'usignolo non canta più" con la regia di Daniele Salvo, I Mezzalira con la regia di Raffale Latagliata, The Prudes con Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci, e ancora produzioni locali come Sister Act di Seven Arts Theatre Studio della vicina Città di Avezzano in nome della coesione territoriale.

"L'auspicio è che questo sia solo l'inizio per la Città di Tagliacozzo, ma anche per le Città vicine, di tornare a stringersi attorno alla funzione culturale, sociale e aggregativa che il teatro riesce a creare all'interno di una comunità e che il lavoro intrapreso in questi anni sia una base solida su cui continuare a costruire le stagioni che verranno" dichiara il direttore artistico della Stagione di Prosa, Patrizio Maria D'Artista, secondo il quale la collaborazione con il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, e con l'assessore alla Cultura, Chiara Nanni, ha funzionato. Prossimo appuntamento domenica 24 marzo alle ore 18:00, quando il Teatro Talia ospiterà Federico Perrotta e Claudio Insegno nello spettacolo Stanlio & Ollio, omaggio a una delle coppie comiche più famose al mondo.



