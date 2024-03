Decaro, problemi dei piccoli Comuni sono del governo nazionale

"L'Anci insieme ai sindaci dei piccoli comuni prova a proporre al governo nazionale un'agenda: in questi anni abbiamo avuto uno spopolamento dei piccoli comuni che non può essere considerato dalla politica nazionale un problema dei sindaci o delle comunità dei piccoli comuni, è un problema nazionale, perché i piccoli comuni sono il 70% dei comuni italiani, occupano il 56% della superficie dell'intero paese, ci abitano 10,5 milioni di persone, quindi il problema dei piccoli comuni è un problema nazionale". Così Antonio Decaro, presidente nazionale Anci e sindaco di Bari, a margine dell'incontro quest'oggi a Rocca San Giovanni "Laboratorio Piccoli Comuni", progetto P.I.C.C.O.L.I., Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica nel Programma operativo complementare al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, attuato da Anci.

"Ci sono problemi legati all'assetto idrogeologico, alla conservazione e alla valorizzazione di tante piccole strutture che hanno una valenza archeologica, storica, architettonica, religiosa che rischiamo di perdere, se si allontanano tutti gli abitanti dei piccoli comuni", ha aggiunto Decaro, a fine sessione mattutina, in cui sindaci e referenti di Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia si sono confrontati su azioni svolte e da intraprendere, tra cui quella della costituenda Unione dei Comuni della Maiella, una rete di 9 piccoli paesi abruzzesi in provincia di Pescara che intendono associare le forze amministrative per sopperire a quei servizi al cittadino di cui i singoli piccoli Comuni sono carenti.





