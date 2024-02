Conte, protesta studenti ha valore costituzionale e positivo

"Ci sono dei principi costituzionali, quando si parla di stato di diritto, e a differenza anche di quello che è stato scritto nel mattinale Meloni e Fazzolari, lo stato di diritto significa sicuramente che ci sono dei principi costituzionali da rispettare, come la libertà di manifestazione e del pensiero. Quindi il fatto che siano studenti che vogliono dimostrare ed esprimere le loro preoccupazioni di fronte a questo massacro che sta realizzando a Gaza io lo trovo fatto assolutamente democratico e positivo". Lo ha detto Giuseppe Conte, in visita all'Aquila per la campagna elettorale per le elezioni regionali del 10 marzo.

"Noi come forza politica come sapete all'inizio abbiamo subito denunciato l'inaccettabilità della violazione del diritto internazionale, pur dopo l'atroce attacco di Hamas che abbiamo condannato con tutte le forze - continua Conte - Manifestazioni dei giovani di tutto il mondo che in questo momento sono uniti per denunciare questo massacro assolutamente inaccettabile. Noi rispettiamo le forze dell'ordine, che ogni giorno con dedizione e sacrificio lavorano per assicurare la sicurezza e tutto il paese". Conte dopo l'incontro con i giornalisti ha iniziato un giro nel centro storico accompagnato tra gli altri dal candidato alla presidenza del campo largo, Luciano D'Amico.



