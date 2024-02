"C'è un vento di cambiamento, c'è una voglia di rinnovamento che adesso mi giunge anche dall'Abruzzo. Adesso cercheremo di raccogliere le loro istanze parlare con le persone, i loro bisogni e interpretare con il nostro progetto politico. Questa voglia di cambiamento c'è anche qui" ha concluso il leader pentastellato Conte in visita all'Aquila per la campagna elettorale per le elezioni regionali abruzzesi del 10 marzo prossimo.



