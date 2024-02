Conte, in Abruzzo si deve investire seriamente sulla sanità

"Riguardo al programma di governo per l'Abruzzo c'è un tavolo che ha lavorato davvero seriamente, gli abruzzesi hanno bisogno di rassicurazioni sulla volontà di investire seriamente nella sanità che è uno dei capitoli più disastrati, oramai girando l'Italia non solo in Abruzzo, poi le infrastrutture e soprattutto un Abruzzo verde, in Abruzzo che possa creare opportunità di lavoro ma nella direzione giusta".

Lo ha detto il leader del movimento cinque, Giuseppe Conte, in visita all'Aquila per la campagna elettorale per le elezioni regionali abruzzesi del 10 marzo prossimo nell'affrontare il tema del voto in Abruzzo, considerato di rilevanza nazionale soprattutto dopo la vittoria in Sardegna. "Io vengo a testimoniare l'entusiasmo non sovrapponendomi assolutamente ai concittadini che conoscono i bisogni di questa comunità perché vivono nel territorio", ha concluso



Riproduzione riservata © Copyright ANSA