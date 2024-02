Marsilio a Conte, suoi soldi per Roma-Pescara non bastavano

"Il finanziamento della ferrovia Roma-Pescara non è una promessa ma una delibera del Cipess.

Conte dovrebbe conoscere pure la differenza; non una promessa ma la realtà concreta. Piuttosto fu lui a fare una promessa mirabolante parlando di alta velocità quando si trattava di una semplice velocizzazione della linea esistente. Conte aveva messo a disposizione solo 620 milioni di euro del Pnrr, promettendo di realizzare quattro lotti, quando questi soldi non bastavano nemmeno per due. È grazie al presidente Giorgia Meloni se quel finanziamento è diventato di 950 milioni di euro e completerà due lotti per i quali la gara d'appalto è già sostanzialmente conclusa. Manca solo la scelta del contraente e la firma del contratto. Le chiacchiere e la approssimazione con cui ha governato Conte sono dimostrati plasticamente proprio della vicenda della ferrovia Roma - Pescara che grazie a Giorgia Meloni può finalmente partire". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA