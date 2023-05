Donna aggredita da lupo, sindaco 'forse animale affamato'

(ANSA) - PALOMBARO, 21 MAG - Minuti dopo l'aggressione sul posto è arrivato anche la sindaca Consuelo Di Martino, che ha diramato alla popolazione l'allerta tramite social: "Si tratta di un comportamento piuttosto anomalo, pertanto, potrebbe trattarsi di un esemplare potenzialmente pericoloso.

Raccomandiamo la massima cautela. Se qualcuno dovesse avvistarlo è pregato di contattarci".

Al telefono il sindaco Di Martino aggiunge: "E' stata un'esperienza bruttissima. Per il veterinario quello del lupo è stato un comportamento anomalo. Potrebbe essere stato allontanato dal branco. Anche una famiglia inglese ha riferito dell'attacco di un lupo al suo cane l'altro ieri. Potrebbe essere affamato e potenzialmente pericoloso; pertanto non lasciare cibo in strada. Abbiamo trovato anche secchi dei rifiuti distrutti". (ANSA).