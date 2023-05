Attacco hacker Asl L'Aquila, vertice in Procura con Marsilio

(ANSA) - L'AQUILA, 19 MAG - Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato oggi il procuratore dell'Aquila, Michele Renzo. Al centro del colloquio gli sviluppi dell'inchiesta sull'attacco hacker che ha colpito l'Asl 1.

Le indagini, da quanto si apprende, proseguono in un clima di piena e totale collaborazione, con il coinvolgimento delle massime istituzioni locali e nazionali deputate allo scopo.

Viene ribadita dalle parti l'opportunità di mantenere la linea del riserbo sui contenuti tecnici dell'attacco e delle relative indagini, nonché sull'attività di ripristino in corso da parte dell'azienda sanitaria, che continuerà a fornire quotidiani aggiornamenti per dare le informazioni di servizio utili all'utenza.

Come già sottolineato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la procura torna ad avvisare che l'accesso, la consultazione, la diffusione e la pubblicazione di dati sensibili illegalmente diffusi sulla rete integra a sua volta fattispecie di reato penalmente perseguibili. (ANSA).