Studenti teramani a finali Festival creatività a Sanremo

(ANSA) - TERAMO, 31 MAR - Il Polo Alberghiero dell'Istituto d'istruzione superiore "Di Poppa-Rozzi" di Teramo dal 3 al 6 maggio sarà a Sanremo al Teatro Ariston-Teatro dell'Opera del Casinò per competere nelle finali internazionali del Festival mondiale di creatività nella scuola, la più grande manifestazione internazionale dedicata alle espressioni artistiche dei giovani tra i 5 e i 19 anni.Dopo diversi gradi di selezione, secondo uno schema di work in progress conclusosi con la presentazione di una coreografia dal titolo "Integrazione sociale attraverso balli degli anni '50: "IO+TE=NOI", Gef 2023 ha ammesso formalmente alla finalissima un gruppo di studenti teramani.

Gli alunni selezionati si esibiranno in una coreografia di balli anni '50, con brani musicali dell'epoca, sotto la guida dell'insegnante di danza Cristina Tritella in collaborazione con il video maker Antonio D'Orazio, titolare di Prodeo. Grande soddisfazione dei ragazzi, delle loro famiglie, degli esperti del settore, dei docenti referenti del progetto Paola Salvatore, Simonetta Sacripanti, Marco Di Carlantonio, sotto la guida del dirigente scolastico Caterina Provvisiero che ha seguito, passo dopo passo, malgrado gli innumerevoli impegni, le diverse fasi del progetto che rappresenta uno strumento di socializzazione, conoscenza di sé, integrazione, ma anche di inclusione, oltre che un ampliamento culturale.

L'evento sanremese sarà trasmesso in diretta streaming mondiale.

I costumi curati da Cristina Tritella, gli oggetti di scena da Gino Di Benedetto, per le acconciature Montecchia Group di Dario Montecchia e gli sponsor che hanno donato contributi, tra i quali imprese private e Comune e Provincia di Teramo. Sempre nel tema dell'integrazione, diversi studenti del Polo Alberghiero di Teramo parteciperanno alla Giornata mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, il 2 aprile, dalle ore 17 alle 19, in collaborazione con "Dietro le Quinte" che tingeranno di blu il Centro commerciale Gran Sasso con esibizioni di danza moderna e canto. (ANSA).