'Dantedì 2023' ad Avezzano con Oddi e studenti del Classico

(ANSA) - AVEZZANO, 25 MAR - Successo per l'evento "Dantedì 2023. Dante in Cattedrale", ospitato oggi nella Cattedrale di San Bartolomeo ad Avezzano, con l'ideazione artistica dell'attore e regista Corrado Oddi in collaborazione con gli studenti della classe II A del Liceo Classico "Torlonia-Bellisario" i quali, per l'occasione, si sono esibiti in una Lectura Dantis: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il progetto è stato voluto dal dirigente scolastico Damiano Lupo, che ha avuto come referente la professoressa Federica Gambelunghe. Con la collaborazione della Diocesi dei Marsi, il vescovo monsignor Giovanni Massaro ha proposto una riflessione sulla Lettera Apostolica "Candor Lucis Aeternae" di Papa Francesco. L'incontro è stato aperto dal sindaco Giovanni Di Pangrazio e dall'assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano.

