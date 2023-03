Strada Parco, Consiglio Stato boccia Tar, proseguiranno lavori

(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - "Con grande soddisfazione, ma noi non avevamo dubbi, oggi possiamo dire che finalmente il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare presentata dal Comune di Pescara, dal Comune di Montesilvano, dalla Regione Abruzzo e dal Ministero contro la sentenza del Tar di Pescara sulla 'strada parco' e dunque i lavori per la filovia potranno proseguire e proseguiranno velocemente". Lo ha detto questa mattina il sindaco di Pescara Carlo Masci a margine di una conferenza stampa sulle nuove piste ciclabili in città per 12 km.

"Abbiamo già parlato con Tua perché i cittadini di questo territorio molto ampio hanno diritto a una mobilità pubblica che funzioni e sia all'avanguardia. Abbiamo messo fine a un'avventura durata troppo, una pagina nera che durava da troppo tempo. Ora finalmente potremo realizzare questo progetto e sono certo che prima della fine della nostra consigliatura vedremo transitare i filobus lungo la strada parco e nelle altre zone di Pescara". (ANSA).