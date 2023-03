Strada parco:Sospiri, filovia si farà,basta no pregiudiziali

(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - "Il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza del Tar sulla filovia, consentendo la ripresa dei lavori, rappresenta una decisione logica, puntuale e che tutela il pubblico interesse. Ora basta con i 'no' pregiudiziali a qualunque opera si tenti di realizzare per lo sviluppo di Pescara. E soprattutto, consideriamo il pronunciamento odierno come la spinta ad andare avanti per ottenere i fondi necessari per i lotti di completamento. La filovia si farà, e sono anche convinto che riusciremo a portare a termine l'iniziativa prima della scadenza del mandato del centrodestra che ha sempre difeso un progetto dettato non da interessi di parte, ma dal semplice buonsenso di chi della parola 'sostenibilità ambientale' sta facendo una regola di vita, e non un semplice riempitivo privo di sostanza".

Così il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commenta la sospensiva decisa dal Consiglio di Stato rispetto alla sentenza del Tar che, in attesa del merito fissato per luglio, permetterà la ripresa dei lavori della filovia sulla cosiddetta 'strada parco' a Pescara. (ANSA).