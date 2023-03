Auto contro guardrail su A14, morto 29enne nel Frentano

(ANSA) - LANCIANO, 18 MAR - E' deceduto all'ospedale di Chieti oggi alle 13 in seguito a un incidente stradale avvenuto questa notte sulla autostrada A/14 nel tratto Francavilla al Mare-Miglianico: a perdere la vita è stato Andrea Pellicciotta, 29 anni, di Castel Frentano (Chieti), dipendente di un supermercato di Casoli (Chieti).

Il giovane stava rientrando a casa alla guida della sua Kia Sportage allorquando in un cambio di carreggiata, in un cantiere stradale, è andato a sbattere contro un gard rail. L'impatto è stato violento e il giovane ha riportato ferite gravi: per l'intera notte i sanitari dell'ospedale teatino lo hanno operato più volte, ma non sono riusciti a salvarlo. La procura di Chieti ha aperto un'indagine sull'incidente.

Pellicciotta era molto noto nel territorio frentano per i suoi trascorsi di calciatore dilettante. Dopo aver militato con la Virtus Castel Frentano attualmente era in forze all'Asd Treglio. (ANSA).