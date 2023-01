Mafia: confronto all'Aquila su legalità con Claudia Conte

(ANSA) - L'AQUILA, 25 GEN - La presentazione del libro "La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi" (Armando Curcio Editore) che porta la firma di Claudia Conte diventa un'occasione di confronto sulla criminalità organizzata particolarmente significativa nei giorni successivi alla cattura di Matteo Messina Denaro, il boss della malavita detenuto nel carcere del capoluogo.

Scrittrice e imprenditrice culturale, Conte mette da tempo la sua storia, che tocca tematiche vicine a servizio di un progetto nazionale volto a incentivare la legalità dal titolo "La memoria è futuro".

All'Aquila, l'appuntamento è per sabato 28 gennaio nella Libreria Maccarrone. Conte dialogherà con lo scrittore Stefano Carnicelli. Tra i relatori l'ex parlamentare Stefania Pezzopane e il commissario capo della Direzione Anticrimine della Questura dell'Aquila Pieremidio Bianchi. A curare le letture Barbara Bologna.

"Sono lieta di presentare il mio ultimo lavoro letterario - ha detto l'autrice - che vuole essere un omaggio alle vittime della mafia, all'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina e della cattura di Matteo Messina Denaro.

Magistratura e Forze dell'ordine - ha aggiunto - hanno inferto un altro colpo durissimo alla criminalità organizzata con l'arresto dell'ultimo stragista responsabile degli attentati del 1992. Sono convinta che la cultura possa dare il suo contributo a sostegno delle istituzioni per combattere la mafia e diffondere la cultura della legalità".

Il libro racconta una storia di forza interiore e di riscatto, di giustizia e di libertà ambientata negli anni '70.

Una storia di corrotti, di prepotenti e di assassini, che però dovranno vedersela con avversari speciali: due supereroi. In realtà solo uomini che hanno una missione da compiere: dedicare la propria vita al bene degli altri. (ANSA).