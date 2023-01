Gelo in Abruzzo, -14.8 ai Piani di Pezza

(ANSA) - L'AQUILA, 20 GEN - Risveglio gelido in Abruzzo dove la rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/) ha registrato le seguenti temperature minime: -14.8° C in località Piani di Pezza (1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo); -12.1° a Campo Felice (1.538 metri di quota); -11.9° C al Rifugio Franchetti (2433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela); -11.4° C sull'Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri di quota); -11.2° C a Passo Godi (quota 1560 metri nel territorio di Scanno); -10.7° C a Rocca di Mezzo (1.280 metri di quota); -10.1° C a Ovindoli; -9.9° C sull'Altopiano Quarto Santa Chiara (1250 metri nel territorio di Palena tra il Monte Pizzalto e il Monte Porrara, dato rilevato in collaborazione con 'Chieti Meteo'); -9.7° C a Campo Imperatore; -9.2° C sul Monte Genzana; -9.1° C a Pescasseroli; - 8.9° C a Rovere, frazione di Rocca di Mezzo.

Il tempo in Abruzzo è in rapido peggioramento, sono attese forti precipitazioni soprattutto sul settore orientale. La neve sta cadendo da questa mattina sulla Marsica, già da ieri sera nell'Aquilano. (ANSA).