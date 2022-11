Parkinson, protocollo per prevenzione tra Asl e Carabinieri

(ANSA) - L'AQUILA, 26 NOV - Un protocollo d'intesa "per la diffusione della cultura preventiva e cura della malattia di Parkinson e disordini del movimento" è stato siglato stamani dall'arma dei Carabinieri e dalla Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila.

Il documento, siglato nel capoluogo, nella sede del Munda (Museo nazionale d'Abruzzo), nasce con l'obiettivo di fornire continua assistenza ai cittadini nell'affrontare e intercettare per tempo la malattia sin dalla sua insorgenza.

I Carabinieri affiancano oggi il personale medico e paramedico delle Unità operative complesse dei presidi ospedalieri aquilani, svolgendo così un'intensa campagna preventiva di informazione, soprattutto in favore delle fasce più deboli della popolazione, lontane dai centri clinici specializzati.

Le cinque compagnie e le sessanta stazioni del Comando Provinciale di L'Aquila, distribuiranno materiale informativo utile a facilitare le persone a riconoscere i segni premonitori della grave malattia.

Il protocollo è stato siglato dal comandante provinciale dei Carabinieri, Nicola Mirante, insieme al direttore generale della Asl, Ferdinando Romano. Presente, come testimonial, il campione olimpico Luigi Busà, medaglia d'oro ai giochi di Tokio 2020 nella disciplina del karate. (ANSA).