Maltempo: allagamenti nel Progetto Case di Paganica 2

(ANSA) - L'AQUILA, 22 NOV - Disagi alla viabilità e allagamenti sono segnalati anche all'Aquila, a seguito delle pioggie delle ultime ore. Grave allagamento in una delle piastre del Progetto Case Paganica 2, i cui parcheggi sono stati inondati di acqua. Il problema, in particolare, interessa la piastra numero 14 in via Carlo Casalegno all'Aquila.

A darne notizia è l'ex parlamentare Stefania Pezzopane, ora esponente di minoranza del consiglio comunale. "Siamo all'Aquila - commenta - non nel terzo mondo. Non nella 'città nobile ed aristocratica', ma ma in luoghi della vita, dove vivono famiglie, anziani e bambini, spazi abbandonati ed ignorati. Ora stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Ma dove vuole andare questa città che lucida le pietre del Corso e nei paesi fa vivere la gente così? Quante volte ancora dovremo chiedere un piano per i progetti case, le frazioni, le periferie?".

Altre segnalazioni relative ad allagamenti e perdite sono arrivate in altre zone di periferia. (ANSA).