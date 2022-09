Surf: pescarese Papa convocato per gli Isa World Games

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - Edoardo Papa, 21 anni di Pescara, campione europeo di surf, è stato convocato dalla nazionale per gli ISA World Surfing Games: dal 16 al 24 settembre rappresenterà l'Italia ad Huntington Beach, in California, località sull'Oceano Pacifico, tra Los Angeles e San Diego.

Con lui gli atleti Emily Gussoni, Giada Legati, Indiana Ferri, Jesse Mendes Do Santos e Leonardo Fioravanti guidati dai coach di fama internazionale Yann Martin e Adriano De Souza.

Alle squadre nazionali vincitrici per ciascun Paese verrà assegnato uno slot olimpico che permetterà di qualificare due atleti per i Giochi olimpici di Parigi del 2024.

Edoardo Papa ha iniziato a fare surf da bambino e nel 2016, a soli 15 anni, è stato selezionato sia dalla Nazionale juniores per i Mondiali in Giappone che da quella maggiore per i Mondiali di Biarritz in Francia. Da allora ha scalato velocemente centinaia di posti nel ranking internazionale dei surfisti. Oggi ha 21 anni ed è uno dei migliori surfisti europei. (ANSA).