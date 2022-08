Papa all'Aquila: Marsilio, visita Francesco evento ciclopico

(ANSA) - L'AQUILA, 28 AGO - "È un evento ciclopico, una giornata storica per il mondo. L'Aquila e l'Abruzzo si sono svegliati presto per questo avvenimento straordinario". Così un raggiante presidente della Regione, Marco Marsilio, pronto ad accogliere il papa in piazza duomo. in una città che già vede per strada molte famiglie con bambini, ma con abiti più pesanti visto il fresco mattutino. (ANSA).