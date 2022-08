Spoltore nascosta, edizione inedita per riscoprire il borgo

(ANSA) - SPOLTORE, 16 AGO - Raccontare fatti e curiosità del borgo di Spoltore, per conoscere l'originaria configurazione della città medievale. E' lo spirito di 'Spoltore nascosta' che nella versione 2022, fino al 21 agosto, promossa e ideata dalla Pro Loco di Spoltore e da Terra dei 5 Borghi, sposa "Dimore", mostra diffusa di arte contemporanea (pittura, scultura e fotografia) e la 40/a edizione dello "Spoltore Ensemble".

Le visite guidate prevedono il coinvolgimento del pubblico nell'intima atmosfera della vita quotidiana degli abitanti, con la possibilità divedere bregni, neviere, cisterne e ascoltare aneddoti. Saranno inoltre aperte al pubblico alcune dimore storiche non fruibili durante le precedenti edizioni di "Spoltore Nascosta".

Chi vorrà partecipare sarà accompagnato da guide e/o accompagnatori turistici iscritti agli Albi regionali. Il punto di ritrovo è sempre piazza Di Marzio, la durata del percorso è 1 ora e 30 minuti con orario 18.00 - 19.30. La quota di partecipazione è di 10 euro. L'evento gratuito per bambini fino a 6 anni, disabili, accompagnatori e guide turistiche. Per informazioni e prenotazioni 350.1811922 (ANSA).