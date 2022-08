L'Aquila ritrova Cinema sotto le stelle 2022 con 12 serate

(ANSA) - L'AQUILA, 04 AGO - Undici proiezioni per 12 serate gratuite in piazza Duomo, in un segmento che si propone di continuità tra i Cantieri dell'Immaginario e la Perdonanza Celestiniana. Ecco Cinema sotto le Stelle che torna anche nel 2022, la rassegna cinematografica intitolata ad Aquino Reato.

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'imprenditore Marco Reato.

Si parte martedì 9 agosto con "Pets 2" di Chris Renaud.

L'indomani, spazio a "Come un gatto in tangenziale - ritorno a coccia di morto" di Riccardo Milani. Giovedì 11, ci sarà "Spirit il ribelle" di Elaine Bogan, mentre venerdì 12 verrà proiettato Dolittle di Stephen Caghan. Sabato 13, è in programma "I Croods 2" di Johel Crawford.

La rassegna riprende, martedì 16 dopo la pausa di Ferragosto con "Rocketman" di Dexter Fletcher, a seguire nei giorni successivi, "Coco" di Lee Unkrich (mercoledì 17), "Bentornato Presidente" di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (giovedì 18), "Dragon Trainer - il mondo nascosto" di Dean Deblois (venerdì 19). Ultimi due film in programma "Tolo Tolo" di Checco Zalone (sabato 20) e Wonderpark di Dylan Brown" (domenica 21). "Martedì 22 - spiega Marco Reato - Totò Cascio tornerà ospite all'Aquila, per raccontare la sua storia di coraggio, dai successi cinematografici alle difficoltà a cui ha fatto fronte per affrontare una malattia agli occhi. Peraltro, da poco è stato reso noto che Giuseppe Tornatore sta lavorando a una serie tv legata a 'Nuovo cinema Paradiso' il film che lo ha portato alla ribalta internazionale.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. L'ingresso è previsto fino a esaurimento posti. (ANSA).