Escursioni fra racconti e musica nei luoghi dei briganti

(ANSA) - LETTOPALENA, 15 LUG - Tre escursioni narrate e musicate nei luoghi dei briganti della Maiella, per raccontare le gesta, i personaggi e gli accadimenti che nel periodo immediatamente post-unitario (1861-1871) videro protagonisti i boschi, le radure, le valli e i borghi dei massicci montuosi del territorio dell'attuale Parco nazionale della Maiella. Sono quelle in programma il 24 luglio al Block Haus, il 6 agosto nel Bosco di Sant'Antonio e il 12 agosto a Roccacaramanico, con la partecipazione di Nunzio Mezzanotte, autore del volume "Briganti della Maiella: personaggi, luoghi e avventure", pubblicato nella collana scientifica del Parco Nazionale della Maiella, e dei volontari del Servizio Civile Universale che vestiranno i panni di narratori e musicisti.

Gli appuntamenti sono stati annunciati nella Dimora Barbolani a Lettopalena (Chieti) in occasione della presentazione delle storie narrate nel volume di Nunzio Mezzanotte. Con il professor Enzo Fimiani dell'Università "D'Annunzio" e con l'autore si è discusso della genesi, delle motivazioni e del percorso storico del fenomeno del brigantaggio. Carolina De Vitis, sindaco di Lettopalena, Tiziana Di Renzo, sindaco di Lama dei Peligni e vice presidente del Parco, insieme a Luciano Di Martino, direttore del Parco, hanno evidenziato la valenza delle iniziative di promozione culturale del territorio, in funzione di un turismo sostenibile, interessato ad approfondire temi legati alla storia e al contesto sociale ed economico che diede vita alle gesta dei briganti.

La serata, allietata da momenti musicali con melodie agro-pastorali e canti di brigantaggio, è stata organizzata con il contributo dei volontari del Servizio Civile Universale del Parco, nell'ambito dei progetti avviati a settembre 2021 che vedono protagonisti 56 operatori in servizio presso le 34 sedi del Parco e dei Comuni aderenti. I volontari stanno curando l'allestimento di una rubrica sui social dell'Ente attraverso la quale ricordare le date degli eventi che hanno caratterizzato il periodo storico in questione.

Per informazioni e prenotazioni: sedescientifica@parcomajella.it https://www.parcomajella.it/maiella-e-briganti.htm . (ANSA).