Nipote uccide nonno: sindaco Bucchianico, tragedia immane

(ANSA) - BUCCHIANICO, 09 LUG - "Già ieri ero rimasto sconvolto figuriamoci questa mattina quando mi hanno comunicato che il nonno era deceduto. È una tragedia immane, una tragedia in tutti i sensi, quasi quasi ci si sente impotenti e ci si pone la domanda: che cosa si doveva fare di più?". A chiederselo è il sindaco di Bucchianico, Carlo Tracanna. "Nel lato negativo questa vicenda è un insegnamento - spiega all'ANSA - che ci deve far riflettere sempre di più e cercare in tutte le maniere in questi casi di affrontare il problema prima che sfoci in una tragedia. La nonna veniva a parlare con me e qualsiasi cosa ci chiedeva eravamo sempre pronti ad affrontarla per esaudire le sue richieste. Dall'anno scorso non era più più venuta". (ANSA).