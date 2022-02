Sevel: premio produzione e 2 nuovi turni straordinari

(ANSA) - LANCIANO, 03 FEB - Anche per i dipendenti della Sevel di Atessa (Chieti), del gruppo Stellantis, ci sarà il premio previsto dal contratto collettivo specifico di lavoro, avendo mantenuto la medaglia Silver con il punteggio di 66 punti. Alla prima fascia spetta 1.305 euro lordi, alla seconda 1.400 e alla terza 1.710. "Sul premio di efficienza - spiega la Rsa della Fim Cisl - non ci saranno penalizzazioni nei casi di assenza retribuita da enti previdenziali assistenziali (malattia, infortunio, maternità, legge 104), nei casi di cig il premio matura sempre, anche nei casi in cui non c'è la maturazione dei ratei mensili. Diamo una valutazione positiva a questo risultato raggiunto, soprattutto in questo momento storico negativo dove l'inflazione continua ad aumentare e le famiglie a perdere potere d'acquisto con enorme e concrete difficoltà. Inoltre siamo convinti della necessità di interventi strutturali da parte del governo per mettere in sicurezza il mondo del lavoro, dialogando e ascoltando le proposte delle parti sociali".

A sua volta la Rsa Uilm fa presente che "le somme del premio di efficienza saranno riproporzionate ai contratti part-time in base all'orario di lavoro ed anche a coloro che, con la cassa integrazione e gli istituti di legge non retribuiti durante l'anno 2021, non hanno maturato i ratei mensili".

Intanto anche per febbraio la direzione Sevel ha annunciato altri 2 turni straordinari extralavoro che ci saranno sabato 12, turno B, e domenica 13, turno C, per rispondere alla richiesta di commesse del furgone Ducato. Saranno pertanto assunti 100 lavoratori per la durata di un mese. (ANSA).