Zes: Commissario Miccio, 63 mln per l'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 21 GEN - "Con i circa 63 milioni stanziati con il Pnrr per la Zes cui si aggiungono, altrettanti milioni della Regione Abruzzo stanziati con altri fondi per fare ulteriori infrastrutture, l'obiettivo è che tutti i progetti abbiano la valutazione ambientale Pnrr entro quest'anno". Lo ha detto Mauro Miccio Commissario di Governo della Zes nel corso del convegno "ZES Abruzzo: una opportunità speciale per le imprese" che si è tenuto alla Camera di Commercio di Chieti-Pescara.

"Speriamo di poter già con la prima scadenza, averla per gran parte di questi progetti. C'è una stretta collaborazione tra il ministero e la Regione per fare presto e bene quel che si deve fare".

Il Commissario Miccio ha parlato anche del Porto di Ortona per il quale, ha detto "si è già all'opera su alcuni lavori di potenziamento previsti, per arrivare al 31 marzo con tutte le carte in regola per procedere con l'appalto e la caratterizzazione. Centrale, dunque, perché una Zes funzioni, è la semplificazione amministrativa che insieme alle infrastrutture, è l'elemento che spinge le imprese ad investire in un territorio. Buoni esempi dall'estero arrivano comw nel caso dell'Asia, Cina su tutti, dove di concentrano oltre 2mila delle 5.883 zone economiche speciali presenti in tutto il mondo o, ancora in Polonia, best practice europea. Semplificazione amministrativa che ai traduce anche in agevolazioni fiscali laddove le problematiche fiscali sono al terzo posto negli interessi delle imprese. Dobbiamo favorire, grazie ai fondi Pnrr, una infrastrutturazione celere nel rispetto della legalità e soprattutto delle norme particolarmente stringenti per le autorizzazioni". (ANSA).