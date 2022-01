Zes Abruzzo: Legnini, strumento che ora può partire

(ANSA) - PESCARA, 21 GEN - "La Zes Abruzzo adesso può partire". lo ha detto il Commissario straordinario alla Ricostruzione sisma 2016-2017 Giovanni Legnini alla stampa questa mattina a Pescara nel corso del convegno "Zes Abruzzo: una opportunità speciale per le imprese" tenutosi alla Camera di Commercio. Per Legnini "Ora bisogna solo attuare le disposizioni normative ormai emanate da tempo, che il Governo ha rafforzato negli ultimi tempi anche attraverso norme di ulteriore semplificazione e risorse finanziare attinte al Pnrr. La disciplina della Zes contiene norme di semplificazione molto rilevanti che occorre cogliere. Le Zone economiche speciali nascono per raggiungere due macro obiettivi: abbattere burocrazia e riconoscere crediti di imposta automatici o meno alle imprese a fronte di investimenti. A questo si è aggiunta di recente la possibilità di realizzare interventi infrastrutturali. Dunque questi propostiti normativi e di politica di sviluppo vanno attuati. Adesso gli strumenti ci sono mi auguro che ciò avvenga". Il Commissario Legnini ha poi detto che bisogna "mettere a confronto e stabilire una sinergia tra la Zes e le aree dei due terremoto del nostro Abruzzo, investiti non solo da processo di ricostruzione avanzato, ma anche da un grande programma di sviluppo: quello del fondo nazionale complementare al Pnrr che stiamo in queste settimane mettendo a terra". (ANSA).