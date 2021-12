Infrastrutture, da Regione fondi manutenzione porti e approdi

(ANSA) - PESCARA, 31 DIC - Nella seduta di ieri la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato la delibera con la quale vengono destinate complessivamente risorse pari a 384.555,71 di euro sulle annualità 2021 e 2022, per le opere di ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi, escavazione dei fondali, attività realizzative e di studi attinenti la difesa della costa. I destinatari del contributo saranno i Comuni di Giulianova e Vasto, per importi rispettivi di 192.277,855 di euro per le due annualità. Le amministrazioni comunali avranno cura di trasmettere al Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo un rendiconto analitico degli interventi finanziati con le somme complessivamente erogate.

"Continua l'impegno della Giunta Marsilio nell'obiettivo di investire nelle infrastrutture portuali, di rilevanza fondamentale per l'intera economia regionale, contribuendo così al miglioramento della funzionalità degli scali abruzzesi, importanti altresì per l'attività turistica della costa" dichiara il Sottosegretario alla Giunta Regionale Umberto D'Annuntiis. (ANSA).